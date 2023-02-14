福特將在底特律以西100英里處的馬爾邵（Marshall）興建電池廠，為當地創造2,500個職缺。福特表示這座電池廠將由福特完全持股的子公司負責經營，而寧德時代將派員工進駐提供技術支援。

福特先前立下在2026年底前達到全球電動車年產量200萬台的目標，並表示已掌握這項目標所需的70％電池產能。為了確保車用電池供應無虞，福特先前考慮在墨西哥或加拿大興建電池廠，但去年美國通過的《降低通膨法案》提供聯邦補助鼓勵汽車業投資美國，使福特最終決定將廠房設在密西根州。