日本防衛省宣佈，將於2023財政年度開始為日本陸上自衛隊（JGSDF）的步兵採購2種步兵武器，分別是比利時FN Minimi Mk3班用機槍和德國著名槍械廠黑克勒-科赫（Heckler & Koch, H&K）的G28E2 半自動狙擊槍。

據據軍事專業媒體《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）14日報導，並將在下一個財政年度以9.2億日元（近新台幣2億）採購514挺FN Minimi Mk3，以用來填補目前比利時FN授權住友重工（SHI）生產的5.56釐米（5.56mm x 45 NATO）FN Minimi Mk1的採購短缺缺口。

隨著住友重工退出機槍生產，Minimi Mk3將直接從比利時的FN採購。（FN Herstal）

此外，備用槍管的防熱袋（便於機槍手攜帶過熱槍管）和防塵槍袋也都將包含在這一次採購之中。隨著住友重工退出機槍生產，Minimi Mk3將直接從比利時的FN採購。日方宣佈，最終將採購3100挺Minimi Mk3，每臺成本約為190萬日元（近新台幣43萬2），生命週期成本約為1490億日元（近新台幣339億元）。 這意味著陸軍參謀部將會以Mk3逐步取代現有的Mk1。

陸軍參謀部還將從德國的H&K採購182支G28E2 7.62釐米半自動狙擊槍，以取代陸自現行的雷明頓M24A2栓式狙擊槍，在2023財政年度耗資1.13億日元。 該系統包括光學瞄準鏡、腳架和垂直握把。

作為口徑為 7.62 x 51 NATO的特等射手步槍（DMR），G28系列保證每一發都可重現的最好的準確度水準，100公尺可以打出1.5 MOA的精度。

陸軍參謀部全部的需求為900支G28E2，每單價為700萬日元（近新台幣159萬元），生命週期成本約為93億日元（近新台幣21億元）。