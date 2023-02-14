星期二，在德國史特拉斯堡(Strasbourg)的歐洲議會(European Parliament )，通過了一項歷史性法案，所有的汽油車、柴油車與油電混合車都將在2035年後結束銷售，期望在本世紀中葉之前，使這些排放二氧化碳廢氣的車輛從歐洲大陸上消失。

科技探索(TechxPlore)報導，儘管遭到議會最大團體保守派歐洲議員的反對，但是這場表決仍以340票贊成、279票、21 票棄權的優勢獲得通過。

法案的支持者稱，這是重要的轉型，為歐洲汽車製造商提供一個明確的時間表，還有10年以上的時間，將現有的生產能量改變成不會排放的電動汽車，產業轉型可以刺激投資，以推動歐洲車業對抗中國和美國的競爭。

另一方面，它也支持歐盟雄心勃勃的碳中和計劃，也就是在2050年，歐盟經濟體實現溫室氣體淨排放量為零的目標。

歐盟副主席蒂默曼斯(Frans Timmermans)說：「我提醒各位，從去年到今年年底，中國向國際市場推出80款電動汽車；那些都是好車，電動車的價格注定會越來越便宜，我們必須能夠與之競爭。誰都不想把這個重要的行業，拱手讓給別人人。」

反對者則認為，歐洲工業還沒有準備好這麼大幅度的變革，依賴內燃機汽車的相關產業，是數十萬個工作機會。

反對者之一的吉塞克(Jens Gieseke)說：「我們的建議是……讓市場決定哪種技術最能實現目標，所謂的電動汽車成本更低的論點，已經因為能源成本飆升危機，而變得無效。」

「在德國，有 60 萬人的工作與內燃機有關，這些人的工作面臨風險。」

反對者還提出所謂的「哈瓦那效應」，也就是歐洲的中下階級可能買不起新車，只能繼續駕駛老式的燃油汽車，汙染情況沒有改善。

支持法案的議員則強調，禁令的重點還是減少排放和污染，這非常重要。

交通委員會主席迪爾利(Karima Delli)說：「今天的投票是歷史性的，決定我們是勇於向前還是原地踏步….到 2050 年，要是歐洲的道路上，將不再有燃油車輛，那就是我們地球和人類的勝利」。

汽車廢氣約佔歐盟所有二氧化碳排放量的15%，轉型實屬必要。目前在歐盟銷售的新車中，約12%是電動車，仍有很大的成長空間。