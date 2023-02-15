達新自結元月合併營收2.41億元，年增6.26％。面對開學商機，以「達新牌」雨衣聞名的達新表示，除販售數種開學必備商品，例如耐髒污黑色書包、輕量麻花反光書包，及日本進口高級皮革書包，每個書包價位，從500元至1.68萬元不等，數十種品項提供疼愛子女的家長，當作開學禮物。

另外，達新位於梧棲廠自動化生產PP瓦楞板，訴求百分百台灣製（MIT），不含塑化劑，通過SGS檢驗認證，超過20幾種花色與不同厚度，供學校布置教室與才藝美術使用，全省書局均有販售PP美工板。

另外，從小學生傳統制服，到高中生訂購式校服，達新均有承製與銷售，目前全省達新牌通路經銷商，已鋪貨販售，以期增加公司的營收。

寶島科自結元月合併營收3.05億元，年增7.38％，創同期新高。寶島科表示，開學季目標族群，鎖定18歲以上的男女。尤其，公司高CP值商品與優惠活動，在這個萬物皆漲之際，公司在開學季，推出「極．舒適」眼鏡系列，仍維持「配到好1,980元起」，讓人有種「買到賺到」的小確幸。

順德自結元月合併營收7.82億元，年減19.75％。順德說，公司文具主力產品，包括削鉛筆機、美工刀、訂書機、迴紋針，及修正帶等產品，並搭配文具店與量販通路，搶食開學採購商機，希望挹注公司2、3月營收。

其中，開學季促銷的連鎖通路，包括九乘九、金玉堂及101等；量販店開學季促銷活動，包括大潤發DM商品活動。至於家樂福及愛買，順德搭配業者開學檔期的促銷活動。

至於新產品部分，順德透露，2月將有2款新色新產品上市，分別是訂書機及美工刀產品，符合現行最流行的色系潮流，相當吸睛。順德強調，今年開學季的產品售價，並無調漲，可望刺激買氣。