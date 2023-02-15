橋椿自結元月合併營收3.31億元，年減59.41％，主因為元月適逢春節長假，包括台灣及大陸工廠工作天數減少，相對出貨減少所致。
橋椿自結去年度EPS 3.68元 高於2021年度的2.48元
橋椿（2062）14日公布自結去年度合併財報，去年度合併營收82.37億元，年減14.54％，但因營業利益7.02億元，高於2021年逾5.59億元，使得稅後盈餘7.37億元，年增68.97％，EPS 3.68元，高於2021年度的2.48元。
橋椿（2062）14日公布自結去年度合併財報，去年度合併營收82.37億元，年減14.54％，但因營業利益7.02億元，高於2021年逾5.59億元，使得稅後盈餘7.37億元，年增68.97％，EPS 3.68元，高於2021年度的2.48元。
橋椿自結元月合併營收3.31億元，年減59.41％，主因為元月適逢春節長假，包括台灣及大陸工廠工作天數減少，相對出貨減少所致。
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