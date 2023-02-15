橋椿自結元月合併營收3.31億元，年減59.41％，主因為元月適逢春節長假，包括台灣及大陸工廠工作天數減少，相對出貨減少所致。

晶碩去年EPS22.03元創新高 擬配發每股10元現金股利
華南金 1月EPS 0.11元
富邦金控1月稅後純益60.84億元、EPS 0.49元
#橋椿 #高於 #年度 #自結去 #EPS