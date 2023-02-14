如果後面英文是「XD」就更嘲諷！原PO在新北市板橋區南雅南路一段上，看見1輛拖吊車正在將違規車輛拖出，然而，拖吊車上的車牌號碼，確認原PO認為「真是嘲諷的號碼」；對此，網友也笑稱「我在板橋也有看過這台，當時也覺得這車號有夠嗆」、「假日跟小週末那個拖吊車的速度絕對會快到措手不及」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，從照片中可見，拍攝地點位於新北市板橋區南雅南路一段上，有輛拖車正在拖吊1輛違停的黑色休旅車，工作人員也在違規車後方執行工作，但仔細一看，該拖吊車的車牌號碼是「881-BK」(881有諧音BYE BYE之稱)；對此，原PO也在貼文寫下「真是嘲諷的號碼」。

有輛拖吊車在板橋南雅夜市附近執行拖吊任務，其車牌號碼也讓原PO認為「真是嘲諷的號碼」。（翻攝自臉書路上觀察學院）

貼文一出，網友紛紛留言表示「我在板橋也有看過這台，當時也覺得這車號有夠嗆」、「如果後面英文是XD就更嘲諷」、「看畫面感覺此人動作迅速」、「F1賽車換胎組的缺人，可以先來台灣的拖車司機海選」、「拖吊人員每個都像F1後勤退役的，速度有夠快」、「殺傷力不大，侮辱性極強」、「假日跟小週末那個拖吊車的速度絕對會快到措手不及」。