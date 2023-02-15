經緯航太董事長羅正方透露，法國也非常關注台灣正積極發展無人機產業，理解發展軍民通用科技是當前的趨勢，這也是雙方未來可合作的重點。

另外，針對新興戰略產業與新創科技，雙方將可進一步利用歐盟的歐洲地平線計畫（Horizon Europe），在無人機科技的推進上，搭建共同合作的前瞻技術聯合團隊，讓台灣的技術團隊能夠到歐洲，展開驗證與開拓市場 我國駐法大使館居間協助下，促成「台法航太暨無人機產業圓桌會議」，台方13日在法國 由嘉義縣長翁章梁領軍，率領台灣無人機國家隊、亞創中心與法國MoovinV的執行長Alain Dubois進行交流座談，並聽取法國無人機產業的發展近況，及歐盟無人機產業市場的分析。

台法雙邊貿易關係密切，法國為台灣在歐盟的重要貿易夥伴，也是第四大出口市場與第三大進口來源國。法國航太產業向來享譽全球，也是法國重要出口產業，知名企業包括空巴集團、達梭集團、達利斯及賽峰等；同時航太產業鏈完整，已建立許多關鍵的航太聚落。

尤其，法國對於航太產業，視為國家戰略產業，總統馬克洪2021年10月公布540億歐元的「法國2030投資計畫」。其中，就提撥12億歐元，推動航太產業發展；另8億歐元，用於開發電動或氫能的低碳飛機。

這次圓桌會議，旨在探討台、法之間在無人機產業領域的合作潛力。根據MoovinV與PCG （Paris Consultant Group）的情報彙整，無人機，在歐盟的市場，推估至2030年，可達145億歐元產值規模。由於全球地緣政治與新興戰略產業的兩極化，取代紅色供應鏈，並尋求自由民主世界的信賴供應鏈，將會是台、法共同合作的共同利益。

在嘉義縣長翁章梁見證下，台灣的亞創中心與法國的MooninV共同簽署戰略合作備忘錄，MooninV也會進駐嘉義園區，扮演後續鏈結台、法之間的橋梁。