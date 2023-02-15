美國去年10月對中國祭出核彈級晶片出口禁令，韓媒撰文指出，因美國對中國半導體產業的限制，全球前五大晶片設備供應商，全都決定加碼投資記憶體晶片製造大國韓國。

根據Pulse by Maeil Business News Korea報導，全球前5大半導體設備商包括應用材料、艾司摩爾、科林研發、東京電子以及科磊，這5家公司占全球半導體設備市場的近80%，消息人士透露，這些公司都在增加對南韓的投資。

以應用材料為例，該公司最近宣布在京畿道打造一座記憶體設備研發中心的計劃，以加強與三星電子和SK海力士等韓國大客戶的合作關係；艾司摩爾則投資2400億韓元，在京畿道華城市興建一座新建築及零組件再製廠，預定明年12月完工，而此處也是三星半導體工廠所在地，三星未來有機會在南韓就地維修艾司摩爾設備。

至於東京電子則正在擴充南韓華城市的研發中心，該公司近期宣布將投資1000億韓元擴充研發設施及無塵室；科林研發去年4月則於京畿道龍仁市開設一座研發中心，此處也是SK海力士半導體聚落的興建重地。

但中國晶片業被美制裁，韓國設備的出口也遭波及，根據韓國關稅廳數據，2022年韓國半導體設備出口至中國總額約13.7億美元，與2021年的22.58億美元相比減少40%。報導分析指出，南韓對中國半導體設備出口下滑，韓國半導體公司也縮減投資，韓國半導體設備產業正面臨雙重危機。

南華早報則報導，南韓正在警惕技術外流中國，這種微妙的轉變可能會使兩國半導體供應鏈的合作蒙上陰霾。韓國水源檢察署上月控告包括SEMES公司研究員在內，一共5名嫌犯涉嫌將半導體清洗設備機密資料洩漏給中國；此外，韓國智慧財產局和大田地方檢察院上個月宣布，近期將受審3家韓國公司的6名嫌犯，他們涉嫌向中國洩露核心晶片製造技術。