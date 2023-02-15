一份英國研究顯示，開捷克汽車品牌Skoda的車主，平均智商最高，達99，相較之下，開英國豪華休旅車品牌Land Rover的車主平均智商為88.5，在研究中22個品牌裡墊底。

英國報廢車比價網站「Scrap Car Comparison」1月公布一項有趣的研究結果，他們邀請2024名英國汽車駕駛進行IQ測驗，並且將測驗結果與車主開的汽車品牌、顏色等交叉分析，依品牌、汽車顏色等排序車主智商高低。

研究結果顯示，22個受評比品牌中，捷克汽車品牌Skoda的車主平均智商位居第1，達99，第2至5名依序為日本鈴木汽車（Suzuki）的98.09、法國車廠寶獅（Peugeot）的97.79、MINI的97.41及馬自達（Mazda）的95.91。

平均智商倒數5名依序為瑞典車廠富豪（Volvo）的92.40、德國福斯汽車（Volkswagen）的92.25、頂級汽車品牌BMW的91.68、飛雅特（Fiat）的90.14，及英國豪華休旅車品牌Land Rover的88.5，Land Rover車主在22個廠牌中墊底。

另外，台灣路上常見的日本豐田汽車（Toyota）、日產汽車（Nissan）、韓國現代汽車（Hyundai）、本田汽車（Honda）及美國福特（Ford），研究中車主的平均智商分別為95.76、94.71、93.52、92.88、92.75，排名依序為第6、9、12、16及17。

研究也進一步分析車款顏色與車主聰明程度的關聯，結果顯示白色轎車車主平均智商達95.71居冠，其次為灰色的94.97、紅色的94.88，綠色車款車主平均智商為88.43。

針對研究成果，「Scrap Car Comparison」指出，事實上全球人口平均智商介於85至115之間，因此研究中的測驗結果都介於平均值中間，英國《快報》（Express）也引述「Scrap Car Comparison」總經理狄克（Dan Gick）指出，不論落在哪個分數，駕駛都不用感到丟臉，不管開哪款車，最重要的是成為「聰明駕駛」。