智慧型手機兩大陣營都有各自的擁護者，到底哪款手機好用經常在網路掀起論戰。但近日有網友分享，自己的三星Galaxy S10壞掉後，換了一支iPhone 14 Pro新機，最大的感想是「後悔」為什麼沒有早點換 iPhone。

一位國外網友在知名網路論壇Reddit發文表示，本身是骨董級安卓粉，他的Galaxy S10用壞之後，花了1400 美元（約台幣4.2萬元）購買 256GB iPhone 14 Pro和AppleCare+。

這位網友認為，所有Android旗艦產品都存在一些問題，因此他跳槽

到蘋果陣營。他說「後悔的不是換了iPhone，而是為什麼沒有早點換iPhone。」

他總結使用iPhone 14 Pro的五大優勢：

優勢1】iPhone 14 Pro白色外觀設計簡潔俐落，直式螢幕顯示內容更多、且不會擔心誤觸，跟他之前S10側邊曲面設計相較，好用很多。

優勢2】Face ID大勝指紋辨識。你只需要看一眼手機就解鎖了，而在S10上，你要擔心手指的乾濕、潔淨程度等，而且超聲波指紋辨識功能常常掉漆。

優勢3】iOS瀏覽器體驗棒。蘋果自家APP普遍高效好用，讓人輕鬆將Safari取代FireFox、蘋果地圖取代谷歌地圖、Apple Music取代Spotify。iOS上動畫、UI、圖標、字體的一致性高。

優勢4】續航力佳。iPhone 14 Pro支援最高達120Hz螢幕更新頻率，電池續航也遠超乎預期，不必像使用安卓手機擔心後台APP過於密集導致電池不耐用。

優勢5】生態系統值得讚賞。AirDrop、iMessage、FaceTime用起來得心應手，和朋友互動沒有任何障礙。