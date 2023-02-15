蛋價評議委員會近日宣布，雞蛋每台斤42.5元、批發價每台斤52元，13日起雞蛋每台斤調漲2元，讓民間一片哀鴻遍野。媒體人張禹宣則指出，雞蛋貴的原因出在「調蛋」，農委會壓低產地蛋價，最後下跌只跌在蛋農身上，即便盤商以低廉價格向蛋農收購，在中間過程中卻有不少人透過加價搶蛋的方式，將本已稀缺的蛋集中在自己手中。導致消費者買蛋買不到，買到也貴鬆鬆，根本問題出在農委會對雞蛋調度的外行與無能。

「情人節這天，全民依然深陷蛋蛋的憂傷！」張禹宣14日在臉書發文質疑，雞蛋每台斤42.5元、批發價每台斤52元，每台斤調漲2元，但以1台斤10顆蛋換算下來，一顆蛋約4-5元，但最後到了消費端，為何價格動輒突破10元？

張禹宣指出，雞蛋到底貴在哪？問題就出在「調蛋」。根據彰化《大家好，我蛋農啦～》曾經揭露的文章，在2022/11時，還曾經發生飼料上漲，產地蛋價卻下跌的離譜情況，但零售端的蛋價依舊飛漲，原因只有一個，農委會的無能。

他強調，天才如陳吉仲，壓低產地的蛋價，最後下跌只跌在蛋農身上，但由於禽流感與飼養成本增加的眾多因素，導致台灣蛋量每天從2200萬顆下滑至1800萬顆，即便盤商是以低廉的價格向蛋農收購，在中間的過程中卻有不少人透過加價搶蛋的方式，將本已稀缺的蛋集中在自己手中。

張禹宣直言，不管是真有需求也好，哄抬價格也罷，不斷加價競蛋搶蛋，結果就是導致蛋量的「分配不均」與價格的飆漲。而這樣的問題相較於中部的產蛋大縣，更加好發於北部等都會地區。最後的結果，就是蛋農也苦哈哈，消費者買蛋買不到，買到也「貴鬆鬆」，問題根本不是出在補貼，也不是蛋量稀缺。而是出在農委會對於雞蛋調度的外行與無能。

政論Vtuber「高雄林小姐」14日也為學童營養午餐請命直呼：營養午餐不需班班吃石斑，請給學童餐餐有顆蛋！