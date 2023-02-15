內政部長林右昌14日與次長花敬群營建署長吳欣修陪同下，視察國家住宅及都市更新中心，並在致詞時宣布住宅政策大方向。除將擴大租金補貼方案的適用範圍、中產以下自用住宅貸款戶支持方案也提出「青年購屋積金」支持機制，讓年輕人可以透過自身儲蓄與政府協助下，得到購屋第一桶金。對此，就有一份最新的民調指出，有54.1％的民眾認為「此舉沒有幫助」，僅有32.8％的民眾認為「此舉有所幫助」，引發討論。

入口網站《Yahoo奇摩》14日起進行網路民調，針對「『青年購屋積金支持機制』，對青年買房有幫助嗎？」截至14日22時30分，有5000人進行了投票，有12.1％的民眾認為「幫助很大」、有20.7%認為「有所幫助」、有25.5%認為「不太有幫助」、有28.6％認為「完全沒幫助」，另有13.1％民眾認為「不知道／沒意見」。

同時該份民調也調查了「你認為你的儲蓄速度，跟得上房價上漲速度嗎？」結果有65.5％的民眾認為「完全跟不上」、有17.4％的民眾認為「不太跟得上」、有4.9％的民眾認為「可能跟得上」、有2.4％的民眾認為「一定跟得上」，另有9.8％民眾認為「不知道／沒意見」。