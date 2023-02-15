2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。對此，前立委沈富雄14日就表示，對於2024總統大選若是發展成「三腳督」，「那柯文哲要撐到最後，一路會面對很大的困難，最後侯友宜一旦宣布參選，就會勝選，柯文哲就下來，賴清德則是維持不變」，引發討論。

沈富雄14日在網路節目《少康戰情室》中表示，「為什麼民進黨到現在來是鐵板一塊，不能鬆動？因為若是稍微有鬆動，民進黨的支持者都很敏感的，稍微變化了，會罵死的」，沈富雄也坦言，如果2024出現「三腳督」，假設侯友宜是第二名，柯文哲是第三名，「那最後一定棄保，因為第三名跟第二名一定棄保，因為第三名跟第二名同質性太高了，會放棄第三來保第二，讓他變成第一」。

沈富雄更驚人斷言，「如果柯文哲要撐到最後，一路會面對很大的困難，最後侯友宜一旦宣布，就勝選，柯文哲就下來，賴清德不變，是這樣的」。