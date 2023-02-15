由於超徵稅收，政府最快會在3月普發6000元現金，據金管會銀行局副局長童政彰表示，屆時民眾在全國12家金融機構的2.49萬台ATM都可提領。Youtube頻道《桃園孫先生》也在14日對此發表投票，探知民眾對於領6000元有什麼想法。

截至14日晚間11點40分，總計有6888人參與投票，在「政府即將普發現金6000元」題目，有92%的民眾認為，「本來就該發的，不會感謝政府」，投下「感謝政府」的人僅僅只有5%、「沒意見」的網友占2%、有「其他意見」的人則為1%，整體比例可說是相當懸殊。

大量網友對政府持負面態度，「只是讓我見證了目前政府執行力有多弱」、「又不是執政黨的錢，為什麼要感謝他，沒詛咒都已經很客氣了」、「給的心不甘情不願一拖再拖」、「錢在政府手上也是浪費」、「不要時間越拖越久，要發趕快」、「用人民的納稅錢補貼人民，有何好感謝的？」、「又不是政府的錢，好笑了，該發1萬才對」。

也有少數民眾提出不同的看法，留言「應該先還掉債務，不要債留子孫」、「還要質疑為何年年超收，而只有今年退。有問題啊？」、「政府也可以都不發，那大家一毛都拿不到！」、「遲來的正義，非正義」、「超收的稅金，本來就應該還税於民，但是應該是還給納稅的人，而不是普發，這樣是不公平的！」