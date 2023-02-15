對於2024總統大位，民進黨目前似乎已經明朗化，極有可能由副總統兼黨主席的賴清德出馬角逐；而藍營部分當前似乎還陷入一片混沌，新北市長侯友宜呼聲最高；民眾黨主席柯文哲的動向，也備受外界關注。前立委郭正亮14日分析，中、北部40歲以下的年輕票，已難投給綠營。

郭正亮在節目《少康戰情室》提到，現在整個民調可以看得出來，中部跟北部40歲以下的青壯票已經對民進黨失望了，如果是一對一是有機會投給國民黨的，他不認為民進黨還能夠把他們拉回去。

對於柯文哲在2024大選的角色，郭正亮指出，就是針對40歲以下的年輕人，國民黨的候選人會被搶走多少票。因民進黨的票不容易被搶走，當時在黃珊珊的選票也表現出類似的現象，柯如果堅持到底，就會讓國民黨沒有機會搶到這些人的票。

郭正亮強調，柯文哲出來主要是影響到國民黨，因為柯不可能不選，「他要爭取不分區的投票率，所以他有他的難處，但這個問題國民黨很難跟他協調，這是攸關政黨支持度，我認為賴清德至少是35%起跳，所以是這三個人選就很難說誰一定會贏。」