亞洲樂壇天王周杰倫與昆凌結婚多年，先後生下女兒小周周Hathaway和兒子小小周Romeo，前(2022)年更迎來小公主Jacinda，婚姻生活幸福和樂，今(14)日適逢西洋情人節，周杰倫透露除了送上玫瑰花，還親自烹煮情人節大餐，更大方公開和昆凌的合照放閃。

人在澳洲的周杰倫14日更新社群，可見頭戴黑色毛帽的周杰倫，單手摟住昆凌，昆凌則穿著白色襯衫，抱著一束紅色玫瑰花，笑容相當燦爛，另一張照片，周杰倫拿出一盤美食，裡面放滿切塊雞肉、小黃瓜、蔥，看起來料多又營養，讓人看得垂涎三尺。

周杰倫親自下廚的心意，讓粉絲看了也很感動。(圖/周杰倫 IG)

周杰倫在貼文霸氣寫下：「哥雖然是魔術師，但花還是要去買的，不能用變的，但情人節大餐就不能用買的」，言下之意即是他親自下廚給昆凌吃，粉絲看見後，22萬粉絲被他們的閃光彈攻擊，在底下回應：「情人節的第一口狗糧，Jay和大嫂要永遠幸福哦」、「你們哪一天不是情人節」、「哥變得出滿滿的愛啊」。

周杰倫去年情人節特意煮咖哩飯給昆凌吃。(圖/昆凌 IG、周杰倫 IG)

事實上，昆凌去(2022)年情人節也收到周杰倫準備的驚喜：「昨天睡前order curry(點咖哩)，今天帥哥主廚就變出來了！」，讓昆凌大讚：「厲害的情人節大餐」，並滿意表示：「越簡單越幸福」，周杰倫則同步在IG曬出煮咖哩的影片，寵溺地說：「情人節，哥做菜給你們嫂子！」，骨子裡超強的浪漫因子，堪稱男人的榜樣。