日本是台灣人最愛的出國旅遊之地，不少人也都會在當地的好市多大買特買，還能退稅，非常優惠。然而近日許多網友紛紛反應，遇到日方好市多拒絕退稅，對此部落客詢問後，櫃台人員表示轉賣太過盛行，讓人大嘆優惠又被人性玩壞。

近日有網友反應，去日本好市多消費，遇到業者不給退稅一事，原先以為是個案，但越來越多人在各大旅遊社團與好市多消費分享平台遇到此事，才發現事情不單純。

部落客「九州阿金姐」對此也特地向日本好市多詢問，得到了自2月12日起，全面取消免稅的答案，阿金姐表示，櫃台人員對她說，最關鍵理由之一就是轉賣太盛行。不過她也表示，去日本玩照樣還是能去逛逛好市多，因為就算無法免稅，商品還是比日本一般市價便宜許多。

網友們得知真相後也嘆氣：「11日要退稅的時候被拒絕，那時候還說是系統故障...」、「看吧，優惠都是被人玩壞的」、「太震驚了...」、「難怪看到一堆人在旅遊社團討論」、「貪小便宜始終改不了」、「人性啊」。