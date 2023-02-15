前閣揆蘇貞昌上(1)月底下台一鞠躬，由陳建仁接任，但內閣改組被外界質疑換湯不換藥，似欠缺改革新氣象。媒體人黃揚明14日在《大新聞大爆卦》節目指出，賴清德一位子弟兵的辦公室主任農曆年前被檢調約談，就在他上任民進黨主席那個禮拜。雖然最後是無保請回，也沒有被列為被告，但從那一刻起，賴清德就變得有點低調。當時也在吵內閣改組，原本傳出內閣改組都要尊重賴的意見，這個事件叫作給賴清德下馬威。

「我認為他有不得不(妥協)的苦衷啦！有一段小故事可能大家沒有注意到。」黃揚明指出，農曆年前，賴清德一位子弟兵的辦公室主任被檢調約談，就在他上任黨主席那個禮拜。最後是無保請回、沒事，也沒有被列為被告。但是這個動作，從那一刻起，賴清德就變得有點低調。

黃揚明提到，那個時候在吵什麼？吵內閣改組，然後從那一刻起，賴清德的整個態勢變得很低調。之前原本有傳出，內閣改組都要尊重賴清德的意見。很多人沒有注意到這個新聞，因為很多媒體不寫那是哪一個子弟兵辦公室的主任。

「我相信那個事件就叫作：給賴清德下馬威！」黃揚明強調，你當黨主席很「嬈擺」(囂張)是不是？你以為我們沒有你們子弟兵的把柄嗎？想要辦他！相信賴系的人應該看懂了，就是有人要修理賴清德，所以他必須要有一定程度的妥協。