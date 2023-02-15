民進黨15日將舉行中執會討論「排黑條款」，未來民進黨入黨規定可能加嚴，不過條文內容還在研議中。媒體人黃揚明14日在《大新聞大爆卦》節目指出，相對於其他民進黨的政治人物，賴清德的道德標準相對高，連2019總統初選都花自己的錢。但賴清德真的敢動英系或其他派系嗎？相信賴清德不敢，也不得不妥協，畢竟國家機器還在蔡英文的手裡，排黑條款一定也像林智堅，畫一條紅線，過去的既往不咎，以後的再說。

黃揚明表示，民進黨內都可以把賴清德講得什麼清白無瑕，其實就像謝龍介講的，相對於其他民進黨的政治人物，賴清德的道德標準相對高。舉個例子，2019年賴清德因為參加總統初選，他在2020年上任副總統，那時候有人去查他的財產申報，發現他上任副總統之後第一次的申報，跟他行政院長卸任的申報，財產少了好幾千萬，大縮水。後來他就說，因為他初選花自己的錢，這在台灣老實說不常見。

「如果今天賴清德開始被檢驗，尤其被黨內的人檢驗，他不得不妥協！」黃揚明直言，畢竟現在國家機器還是在蔡英文的手裡，相信這個所謂的妥協就是說，比方說他們15日要處理黑道入黨的問題，一定也是畫一條紅線，以前的不算，以後的再說。

「就是黑道參選不准！我們會嚴格檢視，但是過去的既往不咎。」黃揚明強調，相信都會用這樣的模式，為什麼？因為他真的在還沒有得到民進黨總統提名之前，他真的敢動英系嗎？他真的敢去動其他的派系嗎？「我相信賴清德不敢的！」所以林智堅他也不敢動，所以這整件事情就是妥協後的一個結論。