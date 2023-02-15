又是婆媳問題！一名懷孕中的人妻表示，自己跟婆婆個性不合，且家庭也有諸多問題，自己生孩子還要上班，當軍人的丈夫卻一個月只給她7000元生活費，送婆婆蛋黃酥，對方吃完竟嗆「這種東西丟垃圾桶就好」，丈夫冷回一句讓網友全都火大，直問「妳還敢生？」

女網友在《Dcard》PO文「覺得老公超靠北」，她表示，丈夫是職業軍人，但自己跟丈夫的媽媽，也就是婆婆實在個性不合，處不來，有次帶著娘家姐姐店裡的蛋黃酥送給婆婆吃，婆婆吃完後竟嗆她「這種東西以後別拿回來，直接丟垃圾桶就好」。

原PO解釋這家蛋黃酥生意很好，都要排隊，結果又被婆婆反嗆「妳沒吃過好吃的，才會覺得這種東西好吃」，讓兩人氣氛相當緊張。離譜的是，丈夫聽到後，只冷回一句「我媽把妳當自己人才會這樣說」，讓原PO難以置信，「為什麼冷嘲熱諷批評別人是當作自己人的表現？」，因此跟丈夫大吵一架，對方還補一句「妳只能聽好聽話，不能聽真心話就算了」。

原PO表示，自己生了一胎，肚中還有兩胎，平日一個人要邊顧孩子邊上班，奶粉尿布也都是自己負責買，結果先生只給7000元生活費，還比不上政府補助的8500元。讓她開始質疑這段婚姻，坦言為了小孩她會努力工作，但實在找不到要用什麼理由來為這個家。最近更已經拿出離婚協議書，就等丈夫簽字。

網友看完後超傻眼：「這樣妳還生的下去？」、「說句殘忍的，快點打掉吧，離婚後妳沒能力撫養的」、「真心話笑死，建議妳以後直接稱呼對方廢物老公，嘴賤惡婆婆」、「離婚協議書要寫清楚，小孩一個一萬，三個三萬，軍人強制執行應該不難」、「看得出來這個軍人丈夫從小就是媽寶，沒有吃過苦」。

但也有部分人批評原PO也有問題：「家庭狀況跟氣氛這麼差，妳還可以準備生3個？」、「這樣也敢生二胎，這種男的妳還是留著吧」、「最苦的是小孩，父母不避孕真的很靠北」、「生第一個應該就知道未來有問題了，還敢繼續生」、「完全不同情妳，可憐的是小孩」。