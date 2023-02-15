小提琴家黃俊文在法國獨立唱片品牌naïve的首張專輯，合作的鋼琴家為長年默契夥伴黃海倫。（摘自黃俊文臉書）

法國獨立唱片品牌naïve宣布小提琴家黃俊文為其旗下專屬藝術家，未來將有一系列的專輯出版計畫。（摘自naïve臉書）

讓樂迷久等了！活躍於國際舞台的台灣小提琴家黃俊文，近期加入法國獨立唱片品牌naïve旗下的專屬藝術家，未來將有一系列的專輯出版計畫，在naïve的首張專輯將在今年10月發行，曲目預計有法國作曲家聖桑、義大利作曲家雷史碧基等作品，合作鋼琴家為長年默契夥伴黃海倫。

「讓各位久等了，很謝謝大家耐心等待。」黃俊文表示，錄音是一件很慎重的事情，也因此他做了很多功課和觀察，選擇適合的合作計畫，「錄音能記錄每一個當下，我透過錄音記錄現在、當下，未來也希望透過錄音，和聽眾分享每一個時期的我。」

黃俊文的上一張專輯是2015年，由奇美博物館發行的《熟悉的靈感－黃俊文演奏喜愛的小品集》，曾入圍第27屆傳藝金曲獎。這些年他在演奏事業、教學工作馬不停蹄，也不忘掛心專輯錄製，他表示，期許自己是一個全方位的音樂家，能持續進步，也持續和聽眾分享音樂。

進錄音室錄音和在舞台上演奏，是不同的考驗，黃俊文表示，「在完美和妥協之間，是音樂家們永遠的掙扎。錄音是永久的記錄，一旦發行了，就是永久留存， 也因此，對一個音樂家而言，完美並不存在，我永遠都在準備，希望還可以更好。」

naïve唱片成立於1997年，公司總部位於法國巴黎，出版內容包括古典音樂、爵士樂、電子音樂和流行音樂等，是一間上市公司，古典部門所出版的專輯包括鋼琴大師索柯洛夫、法國長笛大師班諾德、備受矚目的迪歐提瑪四重奏、近年竄起的中國鋼琴家杜天奇等。

黃俊文表示，和 naïve 合作，是遇見能實踐理想的好夥伴， 未來也還有很多曲目要跟聽眾分享，「在瞬息萬變的唱片工業裡，naïve唱片始終表現出對藝術卓越的遠見、誠信，以及對藝術家的支持，期待未來的系列錄音計畫，這是一件美好而有意義的事。」

naïve唱片的藝術家與經紀部門總監奧雷利亞．瑞普（Aurelia Rippe）表示，很歡迎黃俊文加入，「他的琴聲是他這一代最真實、獨特的聲音之一，他的藝術色彩、令人印象深刻的演奏技巧、創造性，以及對曲目的巧妙處理方式，都預告未來有更多精彩的錄音。」