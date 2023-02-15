Sighhhhh.....❤❤❤



The F-35 steals the show!!!!!



Aero India 🇮🇳 2023 pic.twitter.com/0Cw2IbNUk5 — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) February 14, 2023

俄烏戰爭不只改變了美歐俄中地緣政治樣貌，連帶也改變區域情勢。近日最受矚目的國際話題意外地跳躍到美國F-35戰機首次飛抵印度參加班加羅爾航空展。美國F-35此次印度之行意義深遠，它除了會改變多年來俄印軍事合作傳統，同時也衝擊中印之間緊張關係。大陸一些軍事分析人士因此認為，與中國長期有邊境磨擦的印度如果採用美系F-35隱形戰機，對於駐紮中國西部邊境的殲-20戰機而言將是個不易應付的對手。

美國F-35此次印度之行意義深遠，它除了會改變多年來俄印軍事合作傳統，同時也衝擊中印之間緊張關係。（圖／路透）

軍火交易一直就是地緣政治具象化的體現，F-35戰機是否進入印度空軍，自然會改變美印俄軍事關係甚至於影響中印邊界的緊繃形勢，這也就是為何F-35剛飛抵印度班加羅爾航空展就抓住所有人的目光，成為全場的焦點。媒體與網路上都強調這是F-35首次飛抵印度，並期待它成為美印加強軍事合作的里程碑。

F-35參加印度航空展很明顯與美國計劃向印度推銷該飛機有關。目前已列裝F-35系列戰機的國家除美國之外，還包括裝美國、日本、韓國等10個國家的空軍與海軍。美國一直希望與印度進行軍事合作，在F-35正式服役後亦多次向印度招手。

Aero India 2023 🇮🇳⚡



Scale of Aero India 23 is biggest ever in History of Indian Aviation. With 67 Jet taking Parts in flying & 36 Static Show.



98 Foreign Nation, 809 Exhibitors & 251 MOU will be Signed.



⭐ Aircraft

F-35, F-18, F-15E, F-16, B1B, C-390, Su-30,Tejas etc. pic.twitter.com/OOHcilc2ZX — Vivek Singh (@VivekSi85847001) February 12, 2023

印度空軍向來是以俄系為主，在戰機部份有Su-30MKI、米格-29、米格21等俄系戰機總數近5百架；另有歐系為輔，包括飆風戰機、幻象2000、美洲豹攻擊機等共約200架，以及自製光輝戰機約30架。另外在預警機上，有與以色列合作及自製型號，運輸機則俄系與美系兼有，近年來還增加購入美系無人機。

在蘇聯解體後，印度獲得俄羅斯授權生產Su-30MKI，並出資與俄羅斯合作PAK-FA案開發第5代戰機，但因進度緩慢，俄方對印度限制太嚴，中途印度斷然決定放棄，這就是後來的Su-57隱形戰機。Su-57服役後，俄方曾多次向印度推銷，但這款戰機狀況太多，國際上評價不佳，俄方的條件又很嚴苛，交易始終沒有談成。印度此後將目標轉向歐洲的飆風戰機，並開始擴大對美國採購運輸機與無人機等非戰鬥性的武器。

印度若在中印邊境部署F-35，將抵消中共殲-20在邊境上的代差優勢。（圖／美聯社）

印度從冷戰以來就堅守不結盟政策，過去軍備採購遊走於俄羅斯與英法等西歐國家之間，冷戰結束後俄羅斯軍備發展已不如蘇聯時期，美國也開始列為採購對象。在這次俄烏戰爭後，俄羅斯武器形象大壞，印度過去與俄羅斯軍事合作又有些過節（5代戰機案），未來採購俄製武器機率已大幅降低。近日俄方竟公開放話，聲稱有意向印度出售T-72主戰坦克，在敗戰連連情況下，自己部隊武器都不夠用，還想要拿T-72當誘餌抓住印度這個軍火大客戶，實在也太看不清時勢，難怪遭到國際上尖刻的嘲諷。

Some glimpses of F 35 at Aero India, I shot today... pic.twitter.com/bxQ2htSNQt — Mahendra Negi (@MvsNegi) February 14, 2023

印度前些年已開始象徵性地購買美國軍事裝備，在俄烏戰爭爆發後，莫迪還刻意公開談論可能將美國戰機F-35列入採購項目。這次2架美製F-35首次參加印度航展，顯然雙方的談判已到接近成熟的程度，或許印度就會在這次航展上發布有關採購F-35戰機的消息。

如果印度採購美製F-35，對中國而言影響比較大。雖然中國周邊日韓等國以及美軍基地都有F-35，但印度與中國有長期的邊界糾紛。進行多年的中印邊界談判不只毫無進展，還因邊界駐軍磨擦頻生，一直是中印之間最棘手的難題。目前中印雙都在邊境附近部署了大量部隊與先進軍事裝備，除了坦克、直升機、大型火砲、防空導彈之外，也包括雙方最先進的戰機。中方在西部戰區部署了殲-20與各型3、4代戰機，印方則把飆風戰機、Su-30MKI與S-400防空導彈推到靠近中印邊界。雖然高山上雙方實控線上的士兵們都還是拿木棍石頭打群架，一旦情勢惡化，雙方先進武器都能隨時上場。

Aero India 2023..



The general atmosphere right now with the F-35 capturing everyone's focus.🥰 pic.twitter.com/QHs7ihhBro — Vayu Aerospace Review (@ReviewVayu) February 14, 2023

過去中共軍事專家很有自信地認為，部署於西部戰區、具有雷達隱形能力的殲-20在對付印度的飆風戰機與防空導彈有較大的代差優勢，能對印軍形成有效的威懾作用。但是如果印度加入F-35，情況就會大幅改變，印度空軍將逐步拉平與中共空軍的差距，在美國現階段以圍堵中國為目標的印太政策下，中印邊境的情勢隨時可能升高，在這種犬牙交錯、鼻子碰鼻子的地方，爆發軍事衝突的危險性甚至會高於台海與南海。

一旦印度在中印邊境部署F-35，可能會讓西部戰區的殲-20失去現有的代差優勢。圖為去年底在珠海展首次靜態展示的殲-20戰機。（圖／中新社）

現在俄羅斯受困於烏克蘭戰場進退不得，正是印度與美國軍火交易的蜜月期。目前除了F-35之外，印度新近服役的航空母艦還需要各種艦載戰機與直升機，據說印方已看中的美國F/A-18E/F艦載戰機，還有陸軍的阿帕契武裝直升機也被列入有高度興趣的採購項目，現在俄羅斯S-400導彈實戰驗證效果不佳，可能各種防空導彈如愛國者導彈也可能列入考慮。因此不論是5代隱形戰機或是導彈與武裝直升機，印度都會優先部署在目前情勢最緊張的印中、印巴邊境，這個近年來已發生多次衝突的地區，其火藥味也會愈來愈濃。