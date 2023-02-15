現代人生活壓力大又容易飲食不均衡，導致許多人有胃食道逆流困擾，然而有時出現「火燒心」等症狀，卻不一定是胃食道逆流引起。醫師透露，一位約40歲女性的病人常感到胸口灼熱，自費服用胃食道逆流特效藥一段時間仍未改善，照胃鏡發現食道黏膜上分布白色斑點，這才確定是食道發霉引起。

肝膽腸科醫師詹宜學在臉書分享個案，「一位約40歲女性的病人，在其他診所自費服用胃食道逆流特效藥一段時間。原本的症狀：胸口灼熱、胃食道逆流仍是未改善，所以來詹醫師門診，安排了無痛胃鏡檢查。檢查結果：在胃鏡檢查之下可以發現食道黏膜上分布白色斑點，乍看之下，會以為是食物的渣渣停留在食道上。經由切片檢查證實為食道黴菌感染！」

醫師提到，該位病人長時間工作疲勞、熬夜、壓力大、飲食不均衡，造成免疫力低下，進一步引起食道黴菌感染，「絕大多數人沒有任何症狀，少數食道發霉的人會出現類似胃食道逆流的症狀，例如吞嚥困難、喉嚨異物感、胸口疼痛、灼熱等症狀。若不及時治療，會有菌血症、食道潰瘍、食道穿孔、死亡的風險。」

（圖／翻攝自肝膽腸胃科 詹宜學醫師臉書）

詹宜學表示，正在接受化學治療的癌症患者、糖尿病控制不良、長時間服用類固醇、酗酒、長期服用免疫抑制劑、年長者、有慢性疾病患者或愛滋病患者等族群，較容易出現食道發霉情形，「由於症狀與胃食道逆流相似，所以必須皆由 胃鏡檢查合併病理切片，才能診斷出黴菌感染。」

醫師提醒，身體器官會發霉跟「外在環境」和「內在健康」都有絕對的影響關係，體內如果濕氣太重，在中醫的角度上就是脾胃沒有養好，脾胃虛弱，身體就會有濕氣，所以要把脾胃顧好，就必須先從日常的飲食開始做起，因為腸胃功能好壞關係到營養及水分代謝吸收，所以平時應該多運動、注意飲食，才能預防疾病的發生。

（圖／翻攝自肝膽腸胃科 詹宜學醫師臉書）

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