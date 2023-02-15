【愛傳媒程富陽專欄】昨天2月14日，是西洋的「情人節」。早在月初，於網路媒體上，就看到許多有關此節的商業廣告及活動，無論男女老少，或真情告白，或國外旅遊，或燭光餐宴，或戶外踏青，或月下漫步，或信籖寄言，或玫瑰傳情，或跳河示愛；尤其媒體更肆意報導著今年的西洋情人節，正巧對上農曆的1月24日（癸卯日），就曆法排序來看，癸年對上癸日稱為「歲德合」吉日，尤其是癸卯年對上癸卯日，又稱是上吉之日，特別適合包括嫁娶、訂盟、談情說愛的浪漫事；果然，台灣昨日雖寒流籠罩，但浪漫濃情卻無法擋，為3年來因疫情而冷卻的情人節，帶來一股寒風中的暖流。

談及西方「情人節」，有一說係起源於3世紀；當時信奉基督教的瓦倫丁修士，因違抗當時羅馬暴君，下令年輕男人只能當兵，不能結婚的虐政，而命喪黃泉；他被處死的時候正好是2月14，西方人把他為愛情結合而殉身的這一天，訂為西方「情人節」，雖也情深感人；但總感覺帶有一絲血光，讓人浪漫不起來！

至於東方中國「情人節」（七夕，農曆7月7日），可有趣多了；雖然古老「牛郎」與「織女」的美麗傳說，也在纏綿悱惻中，帶有一點淒涼滄桑的味道；但到底每年的七夕這夜，總能藉著一座「喜鵲橋」，搭起兩地相隔兩情相悅的漣漪，讓人泛有一股：「兩情若是久長時，又豈在朝朝暮暮？」的寄情；所謂：「天階月色涼如水，臥看牽牛織女星。」可不正是天下純真少女，追求那純純愛情的夢想。

東方式的情人節，總令人充滿懷想；它有的是「窈窕淑女，寤寐求之；求之不得，寤寐思服；悠哉悠哉，輾轉反側。」的夢幻遙想；有的是「山無陵，江水為竭，冬雷震震，夏雨雪，天地合，乃敢與君絕！」的堅決誓言；有的是「東邊日出西邊雨，道是無晴還有晴。」的萬般糾纏；有的是「去年今日此門中，人面桃花相映紅；今年人面不知何處去，桃花依舊笑春風。」的情逝無奈；有的是「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲。」的曾經擁有。

中國式的「情人節」，總令人充滿感動；它有的是「蠟燭有心還惜別，替人垂淚到天明。」的情深難抑；有的是「春蠶到死絲方盡，蠟炬成灰淚始乾。」的一往情深；有的是「身無彩鳳雙飛翼，心有靈犀一點通。」遠方寄懷；有的是「此情可待成追憶，只是當時已惘然！」的回首來時；有的是「在天願作比翼鳥，在地願為連理枝。」的海枯石爛；有的是「衣帶漸寬終不悔，為伊消得人憔悴。」的無怨無悔。

對於正邁向情路之途的年輕男女，相信那「花開堪折直須折，莫待無花空折枝。」才是他們當下的切盼；而對於情路仍不知芳蹤何處的？相信那「蓬山此去無多路，青鳥殷勤為探看。」定然是他們義無反顧的追尋；至於對於相隔兩地的情人或伴侶，相信「花自飄零水自流 ，一種相思，兩處閒愁。」必是他們此刻的心曲。

至於，始終難理解情為何物的？不妨回頭探望一下，如果身邊依舊是那個「驀然回首，卻仍待在那燈火闌珊之處。」則無論是老伴，還是至親或是摯友；何妨以感恩之心，每日都默禱能與之浸潤在一個溫馨有情的天地；若然，則不也比一年總只能選在這天吃喝一頓，來的「天長地久」！

作者為退役上校，目前為中華戰略協會會員

照片為玫瑰花。

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