美國政府今天公布1月消費者物價年增6.4%，高於市場預期，通貨膨脹降溫明顯趨緩後，投資人忙著消化這項好壞參半的數據，美股震盪，走勢分歧。
道瓊工業指數下挫156.66點或0.46%，收34089.27點。
標準普爾指數微跌1.16點或0.03%，收4136.13點。
那斯達克指數上揚68.35點或0.57%，收11960.14點。
費城半導體指數勁揚64.315點或2.10%，收3121.634點。（譯者：陳政一）1120215
美國政府今天公布1月消費者物價年增6.4%，高於市場預期，通貨膨脹降溫明顯趨緩後，投資人忙著消化這項好壞參半的數據，美股震盪，走勢分歧。
道瓊工業指數下挫156.66點或0.46%，收34089.27點。
標準普爾指數微跌1.16點或0.03%，收4136.13點。
那斯達克指數上揚68.35點或0.57%，收11960.14點。
費城半導體指數勁揚64.315點或2.10%，收3121.634點。（譯者：陳政一）1120215
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