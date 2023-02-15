春節過後，一位東元（1504）重臣告訴CTWANT記者，「會長（黃茂雄）家今年的年夜飯，擺上關係企業知名宮廷菜品牌『餡老滿』」，美食香氣中，父子已不再有僵局，他透露，父子倆相當珍惜親情、不時相聚用餐，一年多前的東元經營權之爭，已事過境遷。

本土老牌機電大廠東元電機，2021年驚爆黃茂雄與兒子黃育仁經營權之爭。這年東元董監事改選，54歲的黃育仁眼見東元貴為全球第三大、台灣第一大馬達供應商，在電動車產業崛起中，表現不及同業，三月憤而請辭，決定自行參選，在東元創辦家族及阿嬤林明穱支持下，最後11席董事僅取得3席，原董事長邱純枝連任。

改選結果，看似黃育仁敗陣，其實沒有贏家，已辭去東元董事長職務的黃茂雄2021年10月更辭去東元董事，黃育仁則繼續擔任東元子公司菱光（8249）、東友（5438）董事長。這動盪平靜後，黃茂雄喊話「歡迎黃育仁回家」，黃育仁去年受訪時也曾提，「父親還是父親，我還是會回家。」

東元開發南港軟體園區頗為成功。（圖／翻攝東元臉書）

這場在全台上演的父子經營權最終和解落幕，東元人鬆了一口氣。「會長原本希望兒子接班、很著急！」內部人士透露，黃茂雄依照自己的成長經驗，安排長子黃育仁先後在台灣念美國學校、留學日本及美國，黃育仁也不負期望完成學業，甚至拋開「少爺」身分、到晶圓代工大廠聯電（2303）任職，親上產線調校晶圓製程。

黃育仁22年前進入東元集團，先入東友科技，進而接掌菱光及聯昌電子等三家公司董事長，然擔任東元集團資訊電子群執行長的黃育仁，近年漸漸不願參加會議。

「會長自己就是工作狂，在位時治軍嚴明、標準很高，在東元內部高層會議，無論男女，只要是沒有達到要求，他一律不假辭色『罵下去，不是髒話但很大聲』，對唯一在東元的兒子也不例外。」知情人士說，「這讓大兒子面子掛不住，曾在摩斯漢堡上班的二兒子黃尚仁已因此遠赴國外。」

2021年間發生父子經營權之爭，黃茂雄與東元大股東林陳海、周守訓、周佑倫碰頭聚餐，父子關係和諧是席間共識。（圖／CTWANT資料照）

「目前會長的兩個兒子，一個（次子黃尚仁）在澳洲、紐西蘭傳教，問他什麼時候回來，他回答『要看上帝的意思』；另一個都不來開會。現在只剩女兒（黃尚莉）在企業裡做事。」這位人士憶起黃家父子公開互戰，仍心有餘悸，黃育仁表明：「要回去可以，會長要完全退休。」

黃茂雄開出的東元集團接班人條件，就是：「從基層做起、要經過訓練、跟幹部磨合」。而他自己正是如此，雖貴為東元集團創辦家族之一的駙馬，也是在集團中歷練20年後才升任總經理、董事長、會長。

其實黃茂雄家境也非一般，父親從事台灣出口日本的香蕉生意，黃茂雄在日本慶應大學讀法學院時，曾到傳統市場搬香蕉、賣香蕉，「他身上有著日式教育的嚴謹、台式吃苦耐勞。」知情人士表示，「否則東元的創辦人有5個、各自也都有後代，怎麼最後大位會落到他頭上。」

在東元父子鬥中，最令東元人不捨的就是被抹黑成小三的東元董事長邱純枝。其實邱純枝已婚、先生是住在台灣的香港人，「儘管在遭攻擊最激烈的時候，兩人還是感情很好，會一起出門吃飯。」東元內部人士指出：「在公司，如果有人發生感情不清不楚的事，絕對被冷凍起來。」

東元董事長邱純枝經過東元體系嚴格訓練，但一度被抹黑成小三，令員工不捨。（圖／CTWANT資料照）

更多 CTWANT 報導