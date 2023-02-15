2月2日下午，黃茂雄抽空出參加台土經貿協會的元宵慶祝活動，他是台土經貿協會創會會長，儘管已經卸下職務、成為榮譽會長，這活動仍保有演奏橋段，由女高音蔡澐宣與黃林和惠的學生、鋼琴家王思涵搭配演出經典歌劇：普契尼《當我走在大街上》、《喔親愛的爸爸》，《卡普阿：我的太陽》，《金希文：日出台灣》，安可曲《月亮代表我的心》等曲目。

這場活動及音樂家表演場地，是東元起家厝的「東元私人招待所」，現址為「餡老滿」吉林店的二樓。CTWANT記者實地參與，這間鮮少曝光的30坪私人招待所，如同小型演奏廳，全室鋪設地毯、必須脫鞋入內，還有一架平台式鋼琴。

東元招待所式小型演奏廳，黃茂雄（左一）也相當沉醉音樂藝術。（圖／陳柔蓁攝）

高集團高層告訴記者，當初設計規劃為集團相關企業可在此舉辦小型聚會，並能出借供音樂家預演、舉辦演奏活動，而林和惠曾在師大、台藝大任教，教出學生在音樂界有「林家班」稱號，若是她的學生登記使用招待所進行演奏或彩排，場地費由東元控股公司之一「安東投資」支付。

除了起私人招待所，東元操盤南港轉運站附近的、超過2萬坪的BOT案台北生技園區，也有一間演奏廳。

本刊獨家掌握，東元在南港的BOT案台北生技園區將於下（3）月開幕啟用，莫德納與國內生技公司將成首批進駐公司，位於松江路的東元大樓也開始進行都更，有望於3年內完工。

東元BOT案台北生技園區，在2023年3月開幕啟用。（圖／翻攝谷歌地圖）

「人生唯音樂與美食不可辜負！」可以用來形容今年85歲的東元會長黃茂雄的狀態，黃茂雄的太太林和惠是國內著名的鋼琴音樂家，黃茂雄在做決策時心裡總是有太太、有文化藝術，因此東元集團裡參與不少非營利的文化藝術活動。

「太太訓練我幾十年了！」在談到為什麼有欣賞音樂的興趣，黃茂雄笑著說，他也不避談黃林和惠得到阿茲海默症的情況，有時間就是陪著她：「打麻將是最好的復健，但我們不會，有機會就帶她出去見見老朋友、吃美食，最近情況越來越好！」

儘管東元集團已交棒，黃茂雄現在仍專注擘劃東元的對外關係與未來，會進南港軟體園區的總部辦公，對於最愛的餐飲事業，講究到每季要親自試菜。

因早年長期在外出差，黃茂雄說，「美食是旅人最好的慰藉」，因此關係企業中發展了10個中外餐飲品牌、總計約300家分店與餐廳，這些關係企業不僅在台灣高麗菜、石斑魚、鳳梨釋迦大盛產時收購，年少時曾在日本賣過香蕉的黃茂雄，更成為台灣農產品外銷大隊長。

2006年黃茂雄﹙右二﹚獲長榮大學名譽博士學位，夫人黃林和惠﹙左二﹚、東元阿嬤林明穱（圖中）及黃育仁﹙左﹚、女兒黃尚莉（右）出席支持。（圖／報系資料照）

由於30多年前東元進入土耳其市場，黃茂雄創立台灣土耳其經貿協會、台灣印度經貿協會，「東元（TECO）在土耳其電機產業界相當有名。」駐台北土耳其貿易辦事處代表貝定可表示。今年秋季，黃茂雄還將親自帶領台灣企業訪問土耳其、拓展經貿關係。對於土耳其2月6日遭遇百年強震，台土協會積極對會員企業發起對土國捐款、捐贈物資事宜。

在台土經貿協會的元宵活動上，飽足一頓音樂饗宴後，黃茂雄帶著沉醉的笑意，起身紳士地向在座說：「我趕快要回去陪太太吃晚餐！」夫妻情深可以見得。

更多 CTWANT 報導