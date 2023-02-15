土耳其總統艾爾段（Tayyip Erdogan）表示，土耳其有3萬5341人喪生。路透社依據敘利亞國營媒體和聯合國機構數字統計，敘利亞有超過5814人罹難。

南部城市哈泰（Hatay）今天有一男一女從倒塌房屋的瓦礫堆中獲救。而當地1小時前也有另一名女子獲救。

美國有線電視新聞網土耳其頻道（CNN Turk）報導，18歲土國青年凱佛（Muhammed Cafer）今天稍早在南部一棟建築的瓦礫中被救出，成為今早第3名震災獲救者。

電視畫面顯示，凱佛在土國阿德亞曼省（Adiyaman）被救難人員從倒塌的建築中救出，戴上了氧氣罩並吊著點滴，固定在擔架上抬上了一旁等候的救護車，鏡頭中可看到他移動了手指。

在此之前不久，毗鄰省份卡拉曼馬拉斯（Kahramanmaras）的救難人員也從一棟公寓樓的廢墟中拖出了一對生還的兄弟。

國營安納杜魯新聞社（Anadolu）報導，這對兄弟是17歲的穆罕默德．葉尼納（Muhammed Enes Yeninar）和21歲的巴基．葉尼納（Baki Yeninar）。兩人都搭乘救護車送醫，目前情況不明。（譯者：陳政一）1120215