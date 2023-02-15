女星蘿莉塔今年元旦才在臉書宣布男友戴偉智求婚成功，情人節當天無預警曬出驗孕棒，宣布懷孕喜訊，再度讓眾人感到驚喜，許多藝人好友也紛紛前來留言給予祝福。

蘿莉塔昨（14）日情人節突然在臉書上曬出驗孕棒，圖中可見驗孕棒上的兩條線相當明顯，文中她更開玩笑寫下：「不可能跨過去就有了吧！」並附上一個孕婦表情符號，驚喜宣布懷孕。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言：「恭喜莉塔！！！相信這是今年最最最棒的禮物。好事成雙，好運連連」、「趕進度耶」、「今天才看節目說妳結婚了，寶寶迫不及待的來報到，真的好時機替妳喊太棒了啦」，而演藝圈的好友也前來恭喜，藝人成語蕎表示：「大大恭喜，情人節最棒的禮物」男星派翠克則直呼：「我才看完你們這集不熙娣，結果就有了，天啊天啊」。

事實上，蘿莉塔日前在節目《小姐不熙娣》中提到，與男友交往期間並沒有談到結婚的事情，且男友也曾表示還年輕「還不想結」，沒想到男友竟在她生日當天求婚，另外，她也透露，那次求婚是男友事先與好友Lala串通，原本預計在煙火放完才求婚，結果Lala記成「倒數完就要求婚」，因此看男方倒數後還沒下跪就踢了對方膝蓋，當時的畫面讓她至今回想起來仍覺得非常搞笑。