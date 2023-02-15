72歲香港男星李龍基出道多年，多次在電視劇中飾演皇帝角色，被封為TVB「御用皇帝」。去年，傳出他已經迎娶小39歲嫩妻Chris Wong，更在宣傳演唱會時，大方分享愛妻宣言，近日更透露原本因為疫情延宕結婚計畫，如今若沒意外今年就能如期結婚。

近日，李龍基表示和Chris性生活非常美滿協調，兩人完全沒有代溝，談起兩人尚未結婚的原因，主要是得先得到對方父母的同意，還要詢問禮金的大小事宜，先前曾要北上見家長，卻因疫情影響作罷。

李龍基表示今年若是無意外應該會低調結婚，僅邀請親朋好友聚餐，不對外開放酒席。此外，傳出李龍基已經將名下7個物業權歸給太太，年紀一大把的他對於財富已看淡，兒子也不需要他的財產，便決定全數給新婚妻子。

據了解， Chris婚前是飛機工程師，婚後便轉行當業餘畫家，私下也常陪伴老公出席各種大小聚會，照片中不乏兩人同框的畫面，愛相隨的幸福模樣讓人稱羨不已。