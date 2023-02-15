前新竹市長林智堅昨(14)日發文首度坦承論文有瑕疵，並向社會大眾致歉。不過指導教授、前國安局長陳明通深夜發聲明強調林智堅沒抄襲余正煌論文，並稱余所舉證的2016年01月05日論文進度，沒有一個字出自余自己的手筆，「是本人客製化臺大國發所論文寫作『公版』」。網友諷刺表示「意思就是大家都是抄公版的，別分那麼細」、「論文還可以有公版喔」。

陳明通聲明中提到，余正煌所舉證的2016年01月05日論文進度，也是他能舉出的最初論文寫作版本中，沒有一個字出自他自己的手筆，而是陳明通為了協助其更改論文題目後，能在畢業期限的半年內完成論文口試所預置的內容，「是本人客製化臺大國發所論文寫作『公版』」。

陳明通進一步表示，2016年1月2日完成後，2016年1月5日當面email給余正煌，因他當時沒有攜帶隨身碟。裡面的內容除了論文的註釋或註解寫法，以及參考文獻的寫作格式舉例外，每一個字句，包括論文架構、章節安排、研究對象與資料來源、分析工具、全部論文17個統計表格，以及如何解釋這些表格的示範寫法，「這些都是本人的創作，目的為了教導余正煌，讓其能夠快速進入寫作狀況」。陳明通強調，事實上是余正煌參考林智堅的創作成果，但林智堅並無抄襲余正煌的論文，臺大學倫會的判決實為一大冤案。

相關新聞轉傳至PTT後引發網友熱議，其中針對陳明通「公版說」，紛紛諷刺表示「意思就是大家都是抄公版的，別分那麼細」、「論文還可以有公版喔」、「翻譯：他們都是拿我給的公版改啦」、「公版？很敢講咧」、「自己承認用公版，真噁心」、「客製化公版論文...真的是大言不慚耶」、「承認有公版論文，那其他100多人也抄公版喔？全部都該查了」。

此外，也有網友質疑若是公版，陳明通能否拿出其他參考過所謂公版的論文？為什麼公版會是2016年1月2日建立，1月5日寄給余來用？「該不會用過這個『公版』的只有余跟林吧？」