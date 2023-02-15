已故賭王何鴻燊擁有上億港幣家產（約5000億港幣/台幣2兆元），膝下子女無數，其中三房千金何超蓮2019年認愛大陸男星竇驍，並多次在社群平台上放閃，前陣子更被誤傳將奉子成婚，感情生活備受關注。豈料，和竇驍熱戀3年的她，因許久未在社群平台上曬出與男友的合照，引發分手傳聞，而昨(14)日情人節時她曬出兩人同遊照，打破分手疑雲。

何超蓮與竇驍相戀已邁入第4年，愛的火熱的兩人此前更一同參加大陸綜藝節目《追星星的人》，且多次在社群平台上放閃，讓網友看的粉紅泡泡滿滿。然而，近期何超蓮已許久未在社群平台曬出竇驍的照片，更連去年年底竇驍生日時都未公開慶祝，遭網友質疑兩人已經分手。

昨日是情人佳節，不少愛的熱烈的情侶們都紛紛把握機會大肆放閃，而何超蓮也不例外，在IG上睽違許久曬出與男友的合照，只見照片中，兩人在雪景中笑得相當燦爛，且何超蓮更是依偎在竇驍懷中，與他比出愛心手勢，間接證明了兩人依然熱愛彼此，破除了分手的謠言。

貼文一出後，閃瞎了逾萬名網友的雙眼，不少粉絲紛紛在底下熱情祝福兩人的感情能長長久久：「So sweet」、「娛樂圈的金童玉女，一定要幸福下去哦」、「終於盼到兩人合照。」