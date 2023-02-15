台積電董事會通過2022年財報，合併營收2.26兆元、歸屬母公司稅後淨利1.01兆元、每股盈餘（EPS）39.2元，全數改寫新高。其中，第四季合併營收6255.31億元、歸屬母公司稅後淨利2959.04億元、每股盈餘11.41元，均創歷史新高，盈餘配發率約24.1％。

其次，台積電董事會核准資本預算約69億5950萬美元（約新台幣2103億元），其中約48.41億美元用於建置及升級先進製程產能、2.37億美元用於建置特殊製程產能、18.81億美元用於廠房興建及廠務設施工程。

再者，台積電核准2022年員工業績獎金及分紅總計約1214.04億元，其中約607.02億元業績獎金已於每季發放，約607.02億元分紅將於7月發放。同時，核准發行2022年限制員工權利新股2110張，及不超過普通股6249張的2023年限制員工權利新股案。

最後，台積電董事會核准增資全資子公司TSMC Arizona，額度不超過35億美元，並核准在不高於600億元額度內，於國內市場募集無擔保普通公司債，以支應產能擴充、污染防治相關支出資金需求。