佛光山開山星雲大師13日經荼毘（火化）儀式後，弟子發現無數顆光滑圓潤，如珍珠般的「舍利子」，引起民眾討論。台大醫院前兒科醫師蒼藍鴿昨表示，很多人希望他能出聲解釋舍利子，但他看到的照片已超出腦內知識能解釋的範疇，所以還是算了，引起網友討論。

蒼藍鴿昨在臉書發文說，很多人敲碗想要他解釋一下「舍利子」，但他看到的圖片，已經超過腦中知識可以解釋的範疇，因此只好交給其說他高手了。接著便分享一張梗圖說「本來想說點什麼，但想想還是算了！」

蒼藍鴿梗圖回應舍利子。（圖／翻攝自蒼藍鴿臉書）

貼文引起網友熱烈討論，「歷史性的一刻，把舍利子的標準提升了一個高度，以後沒有拋光過的舍利子都是不及格的」、「真的很好奇舍利子在體內能拋光到這麼光亮嗎？期待醫師解釋」、「想知道，舍利子是不是骨頭燃燒時的產物」、「是不是身體有結石？」

至於舍利子到底是什麼，說法大致分成兩派，在佛教中，舍利的梵語為「śarīra」，有遺骨的意思，形成的原因是大師修持及功德累積的成果；不過，也有另一派說法是骨骼中的碳酸鈣結合鹽類出現的晶體。