銀行局副局長童政彰表示，包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、臺企銀等8大行庫及台新銀、國泰世華銀、中信銀及中華郵政等12家金融機構的ATM，合計共2萬4922台可配合普發6千元現金作業，可避免民眾大量提領造成系統當機。
童政彰指出，金管會已請參與的12家金融機構，依規畫作業期程辦理系統調整、測試及正式上線，上線後應妥適控管行內外ATM狀況、提高ATM補鈔頻率，備置充分及專責客服人力，並預先針對極端情境妥適規畫相關因應措施，確保民眾屆時能順利提領現鈔。
行政院普發6千元現金，目前規畫將採漸進式多管道發放。其中，在ATM領現方面，金管會表示將有12家金融機構、共2萬4922台ATM可配合提領，約占全台ATM總數76.5％，已請參與金融機構先備妥充分、專責客服人力及因應措施預做準備。
銀行局副局長童政彰表示，包括台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐銀、臺企銀等8大行庫及台新銀、國泰世華銀、中信銀及中華郵政等12家金融機構的ATM，合計共2萬4922台可配合普發6千元現金作業，可避免民眾大量提領造成系統當機。
童政彰指出，金管會已請參與的12家金融機構，依規畫作業期程辦理系統調整、測試及正式上線，上線後應妥適控管行內外ATM狀況、提高ATM補鈔頻率，備置充分及專責客服人力，並預先針對極端情境妥適規畫相關因應措施，確保民眾屆時能順利提領現鈔。
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