樂天國際銀行、連線銀行（LINE Bank）、將來銀行3家純網銀因法規限制多，開業迄今仍處虧損。金管會主委黃天牧對此於1月中率各局邀集3業者溝通討論，在存款、授信、基金銷售、網路投保等4面向取得多項共識，將朝試辦或調整法規等方向進行研議。

其中，現行規定擔任基金銷售機構須符合每股淨值不低於面額條件，純網銀因不符此規定無法銷售基金。對此，金管會同意可分階段研議銀行改以資本適足性作為擔任基金銷售機構及信託業兼營投顧業務的財務條件，以協助純網銀逐步建置各類理財業務服務。

副局長高晶萍表示，此次法規修正有2大重點。首先，按原先行政函令，信合社、期貨經紀商及中華郵政已可擔任基金銷售機構，此次明確入法規定投信業可委任信合社、期貨經紀商及中華郵政為基金銷售機構。

其次，對採無票面金額發行股份的公司擔任基金銷售機構，此次明定應符合資格條件，並酌予調整基金銷售機構消極資格條件。其中，放寬允許銀行業可採「資本適足率」作為擔任基金銷售機構的財務條件，使3家純網銀可望銷售基金。

高晶萍說明，考量純網銀為創新金融，營運初期要獲利相對較難，因此放寬銀行業可採資本適足性作為擔任基金銷售機構的財務條件。銀行業者須先找投信公司簽訂銷售契約，再檢附契約及銷售機構資格條件證明文件，向投信投顧公會申請並獲准後即可開賣基金。