這些數據不代表亞諾馬米族的兒童總數，只是得到公保系統健康唯一制（SUS）的援助，並輔以食品和營養監測的原住民兒童。
亞諾馬米族兒童首先接受登記，然後由多學科原住民衛生小組開展的衛生行動進行監測和評估。
自今年1月以來，巴西最大的原住民保護區「亞諾馬米原住民領地」即面臨嚴重健康危機，有數十例瘧疾和嚴重營養不良案例。
亞諾馬米原住民瘦骨嶙峋的圖像震驚國際社會，美國國務院也表示「非常關注這個問題」，且隨時準備根據需要提供幫助。
巴西政府於1月20日宣布進入公共衛生緊急狀態，向原住民提供援助，並與執法部門合作，驅逐數千名非法開採原住民領地的探礦者。
原住民衛生保健信息系統（Siasi）2015年監測的3516名5歲以下亞諾馬米族兒童中，1059名體重不足，666名體重極低，相當於49.1%的兒童體重低於標準。
2016年的比例為50.9%，201年47.4%，2018年49.7%。
這些時期涵蓋了前總統羅賽芙（Dilma Rousseff）和泰梅爾（Michel Temer）的政府。
2019年前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）上任，體重低於標準的5歲以下亞諾馬米族兒童比例達54.5%，2021年56.5%；這一時期恰逢COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行。
去年情況有些改善，但仍有超過一半（52.2%）的監測兒童體重低於理想標準。（編輯：高照芬）1120215
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