花蓮自強外役監受刑人魯宗龍逾假未歸脫逃，被發現花了130元，躲在汐止康寧路一家網咖內過夜，警方專案小組鎖定他在台鐵汐科站下車監視器影像，循線追查，昨天下午在網咖內逮捕魯嫌，結束他的20小時逃亡，檢方在鐵警協助下，晚間9時35分將魯嫌押抵花蓮；花蓮警方製作筆錄後，將魯男押送地檢署歸案，訊後發監執行。。

自強外役監副典獄長陳長木說明，27歲受刑人魯宗龍刑期剩不到1年，去年曾請求假釋被駁回，本月11日獲准返回金門探親3天，但機場大霧致班機延誤；魯宗龍有通報將搭火車回到花蓮，但魯嫌先買車票到南港火車站，再轉搭車前往汐科站隨後失去蹤影。

魯嫌花了130元在網咖混了一整夜不敢外出，但獄方發現他逾假未歸後，立刻向檢方報告。因自強外役監去年曾有2名受刑人脫逃，且未在第一時間通報；這次獄方不敢大意，發現失聯立即向檢警通報，刑事警察局昨天上午發布通緝專刊。

花蓮地檢署指出，自強外役監獄魯姓受刑人11日上午6時起返家探視，原應於13日晚間8時前返監，卻無正當理由逾期未歸而脫逃，涉犯刑法第161條第1項脫逃罪嫌。

檢方昨天凌晨獲報後，立即聯繫承辦魯姓受刑人執行案件的福建金門地方檢察署，由福建金門地方檢察署對全國發布執行案件通緝；花檢同時組成緝逃專案小組，由檢察官指揮司法警察偵辦，追緝逃犯。

最後警方透過監視器影像，確認魯嫌落腳處，動員警力前往汐止康寧路一家網將他逮捕，隨後押解回花蓮，經檢方訊問後，立即發監執行。