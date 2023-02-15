一名男網友日前在日本東京街頭看到台灣手搖飲店，是在南部有「南霸天」之稱的「茶の魔手」，但在日本店名卻改為「茶之魔手」，他好奇問「為什麼在日本反而不能寫『の』？」貼文引發超過4千名網友關注，「怕尷尬吧！」有專業網友解釋，因為「茶の魔手」的「の」是錯誤文法，在日文中不能隨便當作「的」來使用。

原PO日前在個人臉書上傳一張圖片，只見東京澀谷街頭，出現一間手搖飲，竟是台灣手搖飲品牌「茶の魔手」，但仔細一看日本的招牌寫的是「茶之魔手」，他好奇問，「為什麼在日本反而不寫『の』了？」

貼文吸引逾4千名網友討論，「我能想像日本人在台灣看到『茶の魔手』那傻眼的表情」、「改成『之』是不是怕日本人牙起來」、「怕被笑吧」、「のの濫用」、「因為在日本人面前不能亂掰」、「因為台灣の用法，只適合在台灣使用」、「怕日本人尷尬，特別貼心」。

但留言中有不少網友看得一頭霧水，「什麼意思？」、「看不懂，是有什麼不妥的地方嗎？」、「文法有錯嗎？」一名專業網友解釋，「の」不能隨便拿來當「的」使用，在日文中只有「名詞接名詞」的情況下才會使用「の」，像是「我的筆」就會寫成「私のペン」；在形容詞方面則有「い」和「な」，像是「美麗的」日文就是「美しい」，「有名的」日文則是「有名な」。