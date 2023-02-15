日盛證券早於1961年12月便成立，為國內老牌大型券商。隨著富邦金去年11月11日吸收合併日盛金，為擴大經營規模及整合資源，陸續針對旗下子孫公司展開整併，首波由台北富邦銀行合併日盛銀行打頭陣，合併基準日為4月1日。

富邦金此次進一步將旗下證券及期貨公司進行合併，以富邦證券、富邦期貨為存續公司，日盛證券、日盛期貨為消滅公司，預期有助業務整體規模經濟與效益、促進資源整合，並提供更多元且便捷的金融服務，合併基準日為4月9日。

證期局副局長高晶萍表示，富邦證券合併日盛證券後，經紀業務據點增為76處，經紀市占率自5.09％升至8.09％、排名維持第3名。富邦期貨合併日盛期貨後，市占率將自2.78％升至5.06％，排名將超越統一期貨、自第6名升至第5名。

截至去年底，富邦證券員工共1686人、日盛證券1337人，富邦期貨131人、日盛期貨93人，合併後將分別達3023人及224人。高晶萍表示，日盛證券及日盛期貨員工目前全數留任，富邦金已承諾在合3年內不會因合併資遣員工，並提供優離退方案供員工選擇。