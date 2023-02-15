佛光山開山星雲大師13日荼毘（火化）圓滿，佛光山證實燒出大量舍利子，每顆光滑圓潤，宛如珍珠，數量多到難以計算，對此，骨科權威侯勝茂認為，在退化性關節炎病患的關節裡，常會發現有光滑球體，推測是骨刺掉落後不斷磨滑造成，在體內放久就有。

根據《聯合新聞網》報導，骨科權威侯勝茂表示，骨科手術時常可見到關節積水處有白色的光滑球體，可能是骨刺掉落後，在積水處不斷磨滑而成，會造成關節疼痛，在手術中有看到會取出，昨天（14日）為一名70多歲退化性關節炎患者開刀替換人工關節，就看到一顆，還開玩笑「要是留在體內久一點，可能就是舍利子了」。

佛光山指出，星雲大師的舍利子數量多到難以計算，色澤淨白，猶如他所坐的涅槃塔，其他還有紅、黃、藍、黑等琉璃光色的圓形結晶，強調舍利子是星雲大師的一生修持，利益眾生的功德，自然感得的結果。

但星雲法生前的遺囑中，曾特別提到他沒有舍利子，對此佛光山回應，這是大師希望世人對佛法的認知應回到根本，而不是在有形、有相上求，不強調舍利子的信仰。