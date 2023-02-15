網紅「海豚」徐薇涵擁有甜美臉蛋的她，2015年在速食店打工時，因一張綁馬尾的照片爆紅被稱為「麥當勞女神」，近期她透露過去某任男友性需求非常大，而且是「每30秒就想要」的程度，自己則是會乖乖配合，但最後還是遭對方劈腿。

海豚2015年打工時因一張綁馬尾照片被稱為麥當勞女神。（圖／翻攝自PTT）

海豚近期在節目《新聞挖挖哇》中提到，十年前在麥當勞打工時，曾有一位長相帥氣的男客人只要她上班都會出現，起初她並沒有理會，直到對方向她要聯繫方式，兩人才越走越近開始交往，而她也發現對方相當有才華，會彈吉他也會作詞作曲，還是位小有名氣的網紅。

然而，當時涉世未深的她，在男方提出「跟女生朋友還是會保持友好關係，也會聯絡約會，代表我還有男性的魅力」她都認為還算合理，但對方接著又說：「男性是每30秒就會想到性的動物，妳不能滿足我，就不能怪我去找別人」原本她還以為只是說說而已，沒想到對方竟趁她不在時，經常叫不同女生到家中「發生性行為」。

不過，海豚一開始仍選擇包容，直到媽媽開刀住院，剛從軍營放假的男友卻不准她去探病，堅持要她留下來陪自己，後來還追到醫院，淚流滿面下跪拜託「不要分手」，這舉動讓她覺得非常害怕，才下定決心徹底分手。