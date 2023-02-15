60歲工作穩定、作息正常的曾先生幾乎不看醫生。日前出現疲倦、無力、沒食慾的情況，原以為多休息就會好，但體重卻開始不明原因減輕，三個月的時間就下降約16公斤，後來更因持續嘔吐、無法進食，才前往就醫，檢查發現已是第四期胃癌，且腫瘤侵犯至周邊臟器。

●胃癌初期無特異性症狀 進程快發現多已延誤

胃癌位居台灣10大癌症發生率的第九位、世界癌症死因的第2位。台北慈濟醫院胃腸肝膽科醫師陳家輝指出，胃癌好發於萎縮性胃炎、幽門螺旋桿菌感染、惡性貧血、胃腺瘤性瘜肉以及嗜鹽醃、煎炸、炙烤，煙燻魚、肉和高香料食品者，由於罹癌初期沒有特異性症狀，因此易忽略脹氣、食慾不振、疲倦、體重減輕等警訊，但胃癌進程快，若等到出現嚴重症狀才就醫，病情多已延誤。

●治療胃癌 「根除性切除手術」為主流方式

臨床上，「根除性切除手術」是目前治療胃癌的主流方式，陳家輝表示，胃的構造從上到下可分為胃底、胃體、胃竇3部分，治療胃癌最好的方式是依照腫瘤位置執行「次全胃切除」或「全胃切除」，再合併淋巴廓清，才能有好的預後。

而部分癌症晚期的病人雖無法進行根除手術，但也能針對腫瘤造成的出血、穿孔及阻塞進行姑息性治療，如腸胃繞道、輔助性療法縮小腫瘤，手術切除部分腫瘤，以提升生活品質。

●及早發現及早治療 第一期手術五年存活率高達9成

近年醫療技術進步，胃癌手術存活率明顯提升，第一期就手術的五年存活率高達90%，儘管是第四期胃癌，五年存活率也有10%，但陳家輝提及，並非所有第四期患者皆能以此種方式治療，醫療團隊必須視病灶的擴散程度、營養狀況加以評估，與病家討論最適切方式的治療方式。而胃癌的發現時機和首次手術攸關病人預後，因此如有胃部不適症狀，應儘早就醫，以免延誤治療時機。