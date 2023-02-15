涉及勇士、拓荒者等隊的4方大交易，卻因為後者沒有告知小培頓（Gary Payton Jr.）傷勢狀況，導致其體健未過而鬧得沸沸揚揚，勇士在幾經考慮之後仍選擇接受了這筆交易，不過事情並沒有這麼容易就解決，根據《Bleacher Report》記者海尼斯（Chris Haynes）報導，勇士要求聯盟調查拓荒者過去是否同樣有隱瞞傷情的行為，尤其是去年麥科倫（C.J. McCollum）及小蘭斯（Larry Nance Jr.）的交易案。

勇士透過送走懷斯曼（James Wiseman）減輕奢侈稅的負擔，迎來冠軍班底小培頓的回歸，雙方彼此互相熟識，勇士再與老朋友合作當然是皆大歡喜，但沒想到小培頓因為核心肌肉受傷，甚至還帶著傷上場比賽，勇士團隊斷定小培頓的傷勢需要2至3個月的時間才能恢復，幾乎等同於賽季報銷，雖然體健未能通過，不過為了後續交易操作，勇士還是妥協了這場交易案。

即使如此，勇士仍希望聯盟對於拓荒者過去所做的交易展開調查，特別是去年與鵜鶘交易包裹中的小蘭斯，「勇士認為在那場交易中發生了類似的行為，他們覺得隱瞞訊息以及給出誤導性的資料，很可能是拓荒者的交易模式。」海尼斯指出，若聯盟查證屬實，拓荒者可能將面臨罰款或失去選秀權的處罰。

去年賽季的交易大限前，拓荒者送出麥科倫、小蘭斯及東尼史奈爾（Tony Snell），換來哈特（Josh Hart）、亞歷山大沃克（Nickeil Alexander-Walker）、薩托蘭斯基（Tomas Satoransky）、盧查達（Didi Louzada）、2022年首輪受保護選秀權及未來2枚次輪選秀權。而小蘭斯在交易當下就已經因傷缺陣超過一個月，來到鵜鶘不久後又接受了右膝手術，讓小蘭斯一共缺席超過10周的比賽，勇士認為拓荒者並沒有詳細透露小蘭斯實際的受傷狀況。