科技產業園區中部三園區，昨天首度聯合辦理112年度勞資政新春聯誼會。(中港分處提供)

經濟部加工出口區管理處中港分處與台中分處，為增加各園區廠商互動交流，特於昨天舉辦「經濟部科技產業園區112年中部園區勞資政新春聯誼會」，結合台中港科技產業園區、潭子科技產業園區及台中軟體園區等，中部三園區廠商舉辦勞資政新春聯誼會。區內廠商負責人、CEO、勞方代表及各政界代表超過300人參加，會場氣氛溫馨熱鬧。

經濟部加工出口區管理處副處長劉繼傳，特別讚許中部三園區廠商，無論在參展、商機交流、人才培育、建構友善職場及減廢與循環再利用等方面，熱情參與，並且交出亮眼成績。在分處與廠商共同攜手努力下，營運表現快速成長，希望能再接再厲、乘勝追擊，再創營運高峰。

中港分處長梁又文表示，在分處全體同仁努力下，台中港科技產業園區招商績「一」直年年達標，進駐廠商75家，從業員工近7500人，園區總投資金額超過1140億元。創造「二」個逆勢成長，園區營業額不受疫情影響逆勢較去年增加，突破570億元。推動跨域多元產學合作亦提升園區平均產值成長達10％以上。

未來團隊將推動「永續循環經濟低碳園區」及「電動車與智慧製造園區」，並持續秉持「掌握廠商實際需求，提供客製多樣服務」之理念，朝「園區產業智慧升級」、「行政服務優化升級」、「環境永續有感升級」3個目標邁進，打造「活力生產」、「幸福生活」、「永續生態」之產業園區。

台中分處長紀世宗表示，潭子科技產業園區歷經50餘年發展，已成為光學及電子產業群聚的重鎮，為有效提升投資動能及更新園區空間，台中分處刻正繼續推動「眺島更新風華再現」計畫，包括第2期從業員工宿舍、矽品潭科廠、台灣艾思特新廠興建等工程。

在潛在案源盤點部分，以「鼓勵廠商自主推動」及「拋磚引玉引領更新」2大策略主軸，延續下階段更新招商動能。此外，成立中軟園區數位轉型團隊，推廣園區廠商能量促進商機媒合。台中分處未來將持續促進園區升級，以成為中部地區重要的數位創新聚落與高階製造基地。