台北市副市長李四川日前接受資深主播李四端專訪，透露他曾向台北市長蔣萬安直言，若自己不適任，或蔣的走向與他先前所想有差異，隔天就可以走人，引起各界熱議，許多網友大讚李此舉有國之重臣的風範，更喊「4年後台北市長換你來當！」

李四川表示，雖然他答應蔣萬安出任副市長，但事先就有講好，若自己做得不好，希望蔣能坦白告知，如果不適合的話，隔天就可以走人，而他也明白地說，若蔣一直往自己的方向前進，往不是他所想的方向前進，「我也會告訴你，我明天就走」，並說他與過去的幾位老闆，全都是這樣講的。

雖然只是短短幾分鐘的節目預告，卻讓網友看得欲罷不能，紛紛在其臉書、《中時新聞網》及雅虎新聞等平台留言，直呼「四端訪四川的風趣幽默專訪，一定要收看」、「國之四端～禮義廉恥」、「國之重臣風範」、「令人尊敬的官員」、「務實又認真的川伯副市長，把台北市當做情人家人一般呵護」。

此外，有許多人大讚李四川的高風亮節，更希望他能夠出面選市長，說「好樣的川伯，有節操」、「台北市民，好好珍惜川伯」、「四年後台北市長換你來當」、「川哥自己去選市長吧！」