金馬影帝梁朝偉睽違十年終於來台，以私人行程名義，14日現身信義區松仁威秀泰坦廳，參加自己33年前主演的經典國片《悲情城市》4K數位修復版首映會，同片演員高捷、陳淑芳，以及編劇朱天文、攝影陳懷恩、剪輯廖慶松、音效杜篤之等班底均出席。

昨(14)日晚約7點34分左右，梁朝偉在多名保鑣陪同下，以一身黑西裝、白襯衫打扮現身影廳，一雙招牌電眼讓粉絲如癡如醉，難掩興奮情緒向他大喊：「偉仔！情人節快樂！」而他除了向所有人揮手致意之外，更於攝影區前面帶微笑讓媒體們拍得過癮，作風相當親民，而在電影放映前，主創團隊都上台致詞，其中梁朝偉一開口就害羞表示：「我不太會講話」，展現私下靦腆的一面。

影帝睽違10年現身信義區！梁朝偉快閃首映相會33年好友。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

梁朝偉提及當初還是年輕演員時，能夠與侯導（侯孝賢）合作是非常幸運的一件事，並感謝他在拍攝過程中給予諸多鼓勵：「在前往拍攝場所的車程中，我會跟他說我對表演的看法，他很有耐心聽我講，都一直說對，給我很多鼓勵。」此外，更希望未來新生代的觀眾、影迷，「能有更多機會在大屏幕看到侯導的作品。」

除了梁朝偉外，曾是當年《悲情城市》班底演員的高捷、陳淑芳，以及客串演出「酒家女」的唐綺陽都來了首映會，惟編劇朱天文透露侯導因身體微恙而決定不出席當天的盛會。