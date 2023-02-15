34歲女星張景嵐憑著亮眼外表與火辣身材，被封為「宅男女神」，出道後曾跨足戲劇、主持圈等，表現不俗。近日，她突然透過社群平台曬出「握手照」認愛，消息一出，引起眾人好奇，隨後男方真實身分也被挖出，竟然是資深藝人陳凱倫的兒子陳銳。

張景嵐認愛後，當時經紀人回應，張景嵐的對象是圈外人，戀情才剛萌芽，「請給我們一點空間，感情穩定一點再告訴大家好消息」，根據《鏡週刊》報導，如今爆出男方是曾入監服刑、資深藝人陳凱倫的兒子陳銳。

陳銳多年前因捲入簽賭黑吃黑案入監服刑，出獄後不僅低調生活，如今改過向善的他，認真拚事業，以不服輸的精神，從過往失敗中走出來，現在的陳瑞已經是自創眼鏡品牌的CEO。

陳凱倫、陳銳父子倆曾一起上節目大聊年少輕狂的過往。(圖/中時資料照)

藝人爸爸陳凱倫曾上節目談起這段陳銳年少輕狂的過往，不禁泛淚哽咽，坦言當年承受巨大壓力，甚至還有想不開的念頭，也相當自責會讓兒子有這種事發生，「我也要負一半責任，當年是疏忽他了」，所幸的是，陳銳已經走過風波，感情與事業發展相當穩定。