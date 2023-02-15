34歲女星張景嵐憑著亮眼外表與火辣身材，被封為「宅男女神」，出道後曾跨足戲劇、主持圈等，表現不俗。近日，她突然透過社群平台曬出「握手照」認愛，消息一出，引起眾人好奇，隨後男方真實身分也被挖出，竟然是資深藝人陳凱倫的兒子陳銳。
張景嵐認愛後，當時經紀人回應，張景嵐的對象是圈外人，戀情才剛萌芽，「請給我們一點空間，感情穩定一點再告訴大家好消息」，根據《鏡週刊》報導，如今爆出男方是曾入監服刑、資深藝人陳凱倫的兒子陳銳。
陳銳多年前因捲入簽賭黑吃黑案入監服刑，出獄後不僅低調生活，如今改過向善的他，認真拚事業，以不服輸的精神，從過往失敗中走出來，現在的陳瑞已經是自創眼鏡品牌的CEO。
藝人爸爸陳凱倫曾上節目談起這段陳銳年少輕狂的過往，不禁泛淚哽咽，坦言當年承受巨大壓力，甚至還有想不開的念頭，也相當自責會讓兒子有這種事發生，「我也要負一半責任，當年是疏忽他了」，所幸的是，陳銳已經走過風波，感情與事業發展相當穩定。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。