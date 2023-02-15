中光電去年第4季營收111.71億元，季減13.4％、年減26.1％，毛利率19.72％，稅後淨利3.72億元，季減46.7％、年減29.5％，每股盈餘0.95元。

累計2022年營收497.83億元、年減0.1％，毛利率18.99％、年增1.47個百分點，稅後淨利23.59億元，年增16.1％，每股盈餘6.03元。

節能產品受到傳統淡季與工作天數減少等因素影響，第1季整體出貨量將減少1成左右。由於總體經濟展望不佳，通膨與消費緊縮情形持續，保守預期今年節能產品整體出貨量將微幅成長，主要成長來自TV/PID及NB機種，而Monitor機種則呈現衰退走勢。

林惠姿指出，除了鞏固現有客戶與產品線外，面對多變的競爭環境，中強光電將聚焦在市場需求成長區塊的車載整合性防窺產品與公共顯示數位看板等各類具有少量、多樣、客製化程度高的產品，並將技術創新緊貼市場需求，發展出更極致和前瞻性的顯示器產品。

影像產品預期第2季開始需求將大幅回溫，林惠姿表示，市調資料預期投影機含雷射電視全球出貨量約650萬台，年成長約6％，其中4K/UHD、智能投影、家用市場將持續成長，ProAV、商教及高階工程機種市場亦因疫情解封而逐步回穩。中光電將在主流市場持續以固態光源為核心以鞏固DLP#1地位，並積極布局智能微投影市場，2023年預計出貨量年增20～30％，聚焦新客戶於電視/電玩新市場的拓展。

資本資出方面，2022年約22億元，2023年約20億元，主要投資二廠。越南二廠預估今年7月完工，8～9月搬遷設備，10月開始生產。