小編今（15）日精選5件不可不知的國內外財經大事。股神巴菲特旗下投資公司波克夏今（15）日公告去年第4季持股明細，重砍台積電5176萬股，減持幅度高達86％，導致台積電盤後股價重跌4％，每股為94美元。

但知名對沖基金橋水去年第四季增持約3萬股的台積電ADR，增持比率為14％，累計約23.7萬股，市值1,765萬美元，只占橋水投資部位0.1％。

橋水去年第四季共清倉133檔股票，前三名分別是超微賣出72.271萬股，市值4,580萬美元、美光 賣出57.6159萬股，市值2,890萬美元、輝達賣出 18.0269萬股，市值2,190萬美元。微軟和蘋果亦幾乎被清倉，減持比例高達94％。

【1】橋水清倉蘋果 大賣3晶片股

根據13f申報文件，知名投資人戴利歐（Ray Dalio）旗下的橋水（Bridgewater）大幅減碼蘋果，並出清超微、美光與輝達等三大晶片商。此外，索羅斯基金管理公司在去年第四季大幅加碼特斯拉以及派樂騰（Peloton）。

【2】年增6.4％ 美CPI高於預期 法人：多頭免驚

美國今年1月消費者物價指數（CPI）月增0.5％，增幅為三個月以來最高，年增率6.4％雖高於預期，但增幅寫下2021年10月以來最低，顯示通膨持續放緩趨勢，市場預估美國聯準會（Fed）將持續溫和升息步調。法人指出，此次數據不足以讓3月Fed下修通膨預測，升息警報仍未解除。

【3】好幸福！台積分紅平均每人近187萬

台積電14日召開季度例行董事會，除了決議去年第四季盈餘配發每股現金股利2.75元，也宣布去年員工業績獎金與酬勞（分紅）約1,214.04億元，較前年大增7成，若以台積電員工人數6.5萬人概算，平均每人可分到約186.77萬元，較前年增加近5成。

【4】Fed今年至少還會升息兩次

根據路透對經濟學家的最新調訪指出，多數學者認為美國聯準會（Fed）今年至少還有兩次升息，而且不會降息。

由於美國本月初公布的就業數據意外強勁，導致包括Fed主席鮑爾等多名官員多次重申Fed將會持續升息論調，企圖打消市場認為升息很快停止的樂觀期待。經濟學家看法顯然與Fed一致。

【5】中芯代工業務不妙 手機占比爆殺至27%

受到市場需求轉弱影響，原本占大陸晶圓代工龍頭中芯國際總營收達35％～45％的智慧手機業務，近年快速萎縮下降，智慧手機類產品庫存較高。中芯高層日前曾指出，目前公司庫存最高的是顯示驅動類晶片，庫存週期或達到三個季度。